Мариуполь, ДНР, , 03:33 — REGNUM Бронированные катера, захваченные российскими моряками во время проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, могут быть использованы для охраны портов Бердянска и Мариуполя. Об этом 30 мая сообщает ТАСС.

Украинский бронекатер проекта «Гюрза» Mil.gov.ua

Представители силовых структур сообщили журналистам, что окончательная судьба катеров пока не определена. Согласно одному из предложенных вариантов, после ремонта и решения вопросов совместимости средств связи корабли будут использованы для «охраны и обороны акваторий портов Бердянск и Мариуполь». При этом собеседники корреспондентов отметили, что пока не принято решение по поводу того, будут ли катера переданы Пограничной службе ФСБ или же Черноморскому флоту.

Напомним, 10 мая 2022 года официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что при попытке захватить остров Змеиный Украина, помимо прочего, потеряла три бронированных десантно-штурмовых катера «Кентавр». Он отметил, что все они были уничтожены в море, и что на борту катеров находился десант.

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