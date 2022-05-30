Мирный, Якутия, 30 мая, 2022, 03:25 — ИА Регнум. Глава Якутии Айсен Николаев побывал в Мирном и оценил ход строительства центра дополнительного образования — Дворца детства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

Занятие в Кванториуме

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На данный момент центр дополнительного образования для детей находится в старом доме в стесненных условиях.

Новый Дворец детства будет иметь два корпуса и пять этажей с общей площадью больше 5 тыс. кв. метров. Одновременно в нем смогут заниматься 420 детей. В современном комплексе будут детский технопарк «Кванториум», центр цифрового образования детей IT-куб, который войдет в федеральную сеть, культурно-образовательный центр со зрительным залом на 300 мест, центр по изучению иностранных языков, центр раннего развития детей.

При строительстве нового Дворца детства появится возможность увеличить количество воспитанников. Сегодня в центре дополнительного образования района занимаются более тысячи детей.

Дворец детства сдадут в конце этого года. Готовность объекта — 40%. Возведена коробка здания, ведутся электромонтажные работы, работы по монтажу систем вентиляции, отопления и пожаротушения, бетонные работы.

Айсен Николаев дал указание подрядчику строительства устранить отставание от графика работ и увеличить количество строителей на объекте.

Также в Мирном планируется построить новое здание для Детской школы искусств. Уже ведутся работы по разработке проекта объекта. Строительство нового здания планируется начать в 2023 году и ввести в эксплуатацию к 2025 году.

Есть у местных властей и планы по строительству нового спортивного комплекса для художественной гимнастики и спортивных танцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в Центре выявления и поддержки одарённых детей «Гагарин» появятся новые направления работы. Попечительский совет организации решил открыть отделения по основам безопасности жизнедеятельности и киберспорту.