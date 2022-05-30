Москва, 30 мая, 2022, 03:23 — ИА Регнум. В 2022 году из-за дефицита зерна в наибольшей опасности окажутся страны Африки, считает экономист, доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев.

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По его словам, в мире усиливается дефицит зерна и для многих стран нехватка этого продукта может оказаться более опасным явлением, нежели пресловутое «нефтяное эмбарго».

«Наибольшая опасность грозит Африке», — сказал Тимофеев агентству «Прайм».

Кроме того, он обратил внимание на то, что Китай может в 2022 году столкнуться с худшим урожаем за всю историю. Причина такого развития ситуации — сильные наводнения, которые пришлись на Китай осенью 2021 года.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что количество голодающих и испытывающих проблемы с продовольствием в мире может вырасти до 220 млн человек.