Владивосток, 30 мая, 2022, 03:12 — ИА Регнум. Власти Приморья, общественные организации, представители бизнеса и профильных ведомств обсудили необходимость создания исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных работ для осужденных на базе местных предприятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Prokuror-kaluga.ru Осужденные

«Мы рассмотрели возможности создания исправительных центров на предприятиях, привлечения осужденных к работе, а также меры господдержки при создании таких центров. Подобные уже есть на предприятиях «Доброфлот» и «Спасскцемент», — сказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин.

Он добавил, что сотрудничество с ГУФСИН России по Приморью в этом направлении будет продолжено. В ближайшее время «Приморский экологический оператор» планирует открыть исправительный центр на своей территории.

Отмечается, что подобных центров станет больше.