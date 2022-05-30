София, , 03:12 — REGNUM Украинские беженцы, выбравшие себе для проживания Варну и другие престижные курорты Болгарии на время конфликта в стране, отказались покидать черноморское побережье. Об этом 29 мая сообщили болгарские СМИ.

Варна Варна74.рф

Правительство Болгарии предоставило жильё беженцам с территории Украины, в том числе и на черноморских курортах, но с условием, что украинцы переселятся вглубь страны с началом курортного сезона. Несколько дней назад украинцы заполнили специальные анкеты, в которых согласились на смену дислокации.

Однако около 200 украинских беженцев отказались покидать популярный курорт «Золотые пески» и переезжать вглубь страны. Для их переезда подготовили четыре железнодорожных вагоны, но на вокзал Варны явились только пять человек.

Начиная с 1 июня с курортов Болгарии предполагается переселить около 18 тыс. беженцев, так как владельцы отелей не хотят терять прибыль с началом курортного сезона. Одновременно правительство Болгарии уменьшило размер выплат компенсаций на питание с 20 евро на человека в день до 7,5 евро. На такие условия размещения беженцев согласились лишь некоторые владельцы отелей самой низкой категории.

Всего в Болгарию с начала российской спецоперации на Украине прибыли около 290 тысяч беженцев.

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