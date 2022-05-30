Брюссель, , 03:06 — REGNUM Заместитель главы Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что после начала Россией операции по демилитаризации и денацификации Украины у НАТО больше нет ограничений для укрепления на «восточном фланге». Соответствующее интервью он дал 29 мая агентству France-Presse.

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Джоанэ сказал, что подписанный 25 лет назад Основополагающий акт Россия — НАТО был направлен на «предотвращение любой концентрации обычных вооруженных сил», в частности, в Центральной и Восточной Европе. Он заявил, что Россия, начав спецоперацию и прервав диалог с НАТО, «аннулировала содержание» этого документа.

«Они (русские — ИА REGNUM) обязались не нападать на соседей, что они и делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают», — сказал замглавы НАТО, добавив, что Основополагающий акт «просто не работает из-за России». Он также заявил, что теперь Североатлантическому альянсу ничто не мешает «иметь прочную позицию на восточном фланге» и гарантировать, что «каждый квадратный дюйм» территории НАТО защищён пятой статьёй устава организации.

Напомним, 17 мая 2022 года секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Запад рано или поздно развязал бы Войну с Россией, и что это никак не зависело от позиции самой России. Он отметил, что события на Украине стали для западных стран лишь предлогом для ведения против нашей страны необъявленной войны. Владимир Путин 27 апреля 2022 года сказал, что спецоперация на Украине позволила предотвратить масштабный конфликт на территории России.

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