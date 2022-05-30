Владивосток, , 02:52 — REGNUM Во Владивостоке проводится капитальный ремонт двух филиалах поликлиники №9 по улицам Вострецова, 4, и Давыдова, 3. Работы не мешают принимать пациентов и будут завершены к осени, сообщили корреспонденту ииии в пресс-службе правительства Приморья.

Поликлиника

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На капитальные ремонты филиалов выделено 24 млн рублей.

«На Вострецова уже перекрыта кровля и почти выполнен ремонт третьего этажа. Меняем пять входных групп, демонтированы старые лестничные марши, будем устанавливать новые в соответствии с требованиями обеспечения доступной среды для маломобильных граждан. Также будут заменены двери, залиты новые полы, произведена отделка кабинетов», — пояснила главный врач поликлиник Ольга Беньковская.

В филиале на Давыдова идет замена внутренних коммуникаций отопления, стеклянных блоков, устанавливаются новые окна, старые деревянные перегородки заменены на пластиковые.

В этом году капитальные ремонты по программе модернизации первичного звена проводятся в 15 медицинских учреждениях Приморья. Также в этом году начнется строительство 13 новых медицинских объектов, в том числе четырех поликлиник во Владивостоке и поселке Трудовое.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ярославской области шесть зданий Переславской районной больницы отремонтируют до конца 2022 года.