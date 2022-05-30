Харьков, Украина, , 02:29 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что уволил с поста начальника Управления СБУ в Харьковской области Романа Дудина. Ролик он разместил в своём телеграм-канале.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Зеленский рассказал, что принял решение после посещения Харьковской области. Он пояснил, что Дудин с самого начала заботился лишь о себе и не выполнял возложенные на него обязанности по защите города.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, 29 мая 2022 года Владимир Зеленский посетил Харьков и подконтрольную киевскому режиму часть Харьковской области. Президент Украины встретился с руководством региона и наградил военнослужащих ВСУ.

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