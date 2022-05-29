Москва, 30 мая, 2022, 02:15 — ИА Регнум. 25-летний фланговый нападающий московского «Спартака» и сборной России Зелимхан Бакаев заявил, что уходит из клуба после завершения сезона.

Андрей Пронин ИА REGNUM Зелимхан Бакаев

«Я ухожу, это был мой прощальный матч», — заявил Бакаев после матча финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу с «Динамо» (2:1).

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Зелимхан Бакаев принял участие в 26-ти матчах чемпионата, в которых отметился шестью результативными передачами и получил шесть желтых карточек. В остальных турнирах на счету Бакаева 4 (3+1) очка по системе гол+пас в десяти встречах.

На данный момент трансферная стоимость полузащитника, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.