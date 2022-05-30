Минск, 30 мая 2022, 14:34 — REGNUM Боевики, которые отправились на Украину с оружием в руках воевать на стороне киевского режима, в Белоруссию не вернутся. Они будут уничтожены на границе. Об этом 28 мая в эфире белорусского телеканала СТВ завил замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков.
Как сообщало ИА REGNUM, «Полк Кастуся Калиновского», состоящий из воюющих за Украину граждан Белоруссии, выступил с угрозами в адрес белорусских силовиков. Представители оппозиции не раз заявляли о готовности использовать получивших боевой опыт наëмников для борьбы за власть в Белоруссии.