Минск, 30 мая, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Боевики, которые отправились на Украину с оружием в руках воевать на стороне киевского режима, в Белоруссию не вернутся. Они будут уничтожены на границе. Об этом 28 мая в эфире белорусского телеканала СТВ завил замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков.

(сс) Anna Chervonets Здание МВД Белоруссии

«У нас сильная, мощная армия, у нас мощные правоохранительные структуры, пограничники на границе работают, у нас есть внутренние войска, спецподразделения. Любой враг, который попытается что-либо сделать в Республике Белоруссия, будет уничтожен». Николай Карпенков

Как сообщало ИА REGNUM, «Полк Кастуся Калиновского», состоящий из воюющих за Украину граждан Белоруссии, выступил с угрозами в адрес белорусских силовиков. Представители оппозиции не раз заявляли о готовности использовать получивших боевой опыт наëмников для борьбы за власть в Белоруссии.