Лондон, 30 мая, 2022, 02:02 — ИА Регнум. По мнению автора британского таблоида Daily Express Джейкоба Пола, Великобритания «может оказаться совершенно беззащитной» перед российским ядерным вооружением. Статья была опубликована 29 мая на сайте издания.

Цитата из видео «Пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» Министерство обороны Российской Федерации Пуск ракеты «Сармат»

В своём материале Пол обратил внимание читателей, что у России на вооружении есть гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал», который является «лишь одним из шести «супероружий», из которых приходится выбирать Путину». Он также заявил, что Великобритании сегодня нечем ответить на угрозу российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат», которую на Западе прозвали «Сатана-2».

Журналист привёл в статье мнение профессора Эндрю Футтера из Университета Лестера, который обратил внимание, что Британия не имеет «возможности перехватывать и уничтожать приближающиеся российские баллистические ракеты». Футтер отметил, что с начала холодной войны власти страны полагались на стратегию сдерживания, считая, что «активная противоракетная оборона или пассивная гражданская оборона» являются чрезвычайно дорогими решениями, которые в ряде случаев «неработоспособны».

Напомним, 29 мая 2022 года посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу BBC заявил, что Россия не планирует применять на Украине тактическое ядерное оружие. Он обратил внимание собеседников, что применение ядерных вооружений в подобных конфликтах противоречит военной доктрине российского государства.