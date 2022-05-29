Париж, 30 мая, 2022, 01:56 — ИА Регнум. Девятнадцать человек, в том числе два сотрудника полиции, пострадали в результате беспорядков на стадионе «Жоффруа Гишар» после проигрыша футбольного клуба «Сент-Этьен». Об этом 29 мая сообщила префектура департамента Луара.

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Уточняется, что травмы получили два сотрудника полиции и 17 болельщиков, большая часть полученных травм лёгкие. Трое пострадавших были госпитализированы. Полиции удалось прекратить беспорядки на поле только после применения слезоточивого газа и водомётов, после чего около 200 скандалящих болельщиков переместились за пределы стадиона и продолжили беспорядки там.

Футбольный клуб «Сент-Этьен» в серии пенальти проиграл домашний матч против «Осера» со счётом 4:5 и вылетел из высшей лиги страны впервые за 18 лет. Недовольные болельщики после финального свистка судьи прорвались на поле и начали забрасывать игроков и тренеров «Сент-Этьена» петардами. Футболисты были вынуждены скрыться в подсобном помещении.

Ранее ИА REGNUM сообщало о беспорядках в Париже перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между мадридским футбольным клубом «Реал» и английским «Ливерпулем».