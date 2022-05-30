Москва, , 01:33 — REGNUM РФ сможет расплачиваться с держателями российских еврооблигаций, в обход расчетной инфраструктуры Запада. Об этом министр финансов РФ Антона Силуанов рассказал изданию «Ведомости».

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По словам главы Минфина РФ Россия будет проводить расчеты с держателями еврооблигаций используя механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого, как пояснил Силуанов, иностранным инвесторам придется обзавестись валютными и рублевыми счетами в российском банке.

Платежи пойдут через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ближайшие выплаты по российским евробондам, должны быть осуществлены 23 и 24 июня.

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