Москва, 30 мая, 2022, 01:33 — ИА Регнум. РФ сможет расплачиваться с держателями российских еврооблигаций в обход расчетной инфраструктуры Запада. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал изданию «Ведомости».

pictavio Рынок ценных бумаг

По словам главы Минфина РФ Россия будет проводить расчеты с держателями еврооблигаций, используя механизм, аналогичный схеме оплаты российского газа в рублях. Для этого, как пояснил Силуанов, иностранным инвесторам придется обзавестись валютными и рублевыми счетами в российском банке.

Платежи пойдут через Национальный расчетный депозитарий (НРД).

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ближайшие выплаты по российским евробондам должны быть осуществлены 23 и 24 июня.