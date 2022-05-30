30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили заявление главы Международной федерации хоккея о том, что сборная России будет пропускать матчи, пока ситуация а Украине не изменится.

Светлана Рыбина, , 11:18 — REGNUM Заявление главы Международной федерации хоккея (IIHF) Люка Тардифа о том, что сборная России по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации, если ситуация между Российской Федерацией и Украиной не изменится в скором времени, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё отношение к этому 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Хоккей Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР

«Кто следующий? Федерация любителей шиповника? Конфедерация любителей луж? В очередь вставайте!» — написал Алексей Н.

Многие пользователи удивились, узнав, что причиной санкций в отношении российских хоккеистов является ситуация на Украине, к которой они не имеют никакого отношения.

«Интересно, каким образом связаны между собой хоккей и ситуация на Украине? Хоккеисты теперь что должны сделать? С пикетами, что ли, выходить? Да и каким боком тут вообще Белоруссия? Она в спецоперации России вообще участия не принимает. Спорт вне политики… Ну-ну… Нужен ли нам после такого этот международный спорт?» — задаётся вопросом Святослав С.

Некоторые комментаторы отмечают, что конкуренты России на хоккейном поле будут рады узнать, что основной соперник сходит с дистанции по политическим мотивам.

«Видимо, хотят от сильнейших соперников избавиться. Мотивация — страх и ничего более», — считает Эрнест Н.

«Исключать Россию из хоккея, страну, которая одна из лучших в этом виде спорта, это просто омерзительно! Они там точно в своём уме?» — задаётся вопросом Елена Д.

Часть людей полагает, что на Международной федерации хоккея пора ставить крест, потому что эта организация подменила честный спорт грязной политикой.

«Международных соревнований по хоккею больше нет. Есть прислуга американская в лице международной федерации хоккея, которая устраняет тех, кто США не нравится. Поэтому ничего страшного, что нас оттуда выдворили. Лучше им спасибо сказать, потому что у нас появляется возможность создавать альтернативные международные спортивные федерации», — подметил Дмитрий М.

Сборная России по хоккею с шайбой Chase N

Ряд пользователей указывает на то, что российскому руководству пора озаботиться созданием альтернативных федераций для организации международных соревнований.

«Увы, но это новые реалии. России следует мириться с таким положением дел и начать адаптироваться. Да и, в конце концов, пора уже наплевать на эти проамериканские спортивные федерации, нужно свои организации создавать», — пишет Анти Т.

«Ну, пригрозила и пригрозила. Запад уже и так полностью опозорился со своими санкциями. Это всё уже силы не имеет», — считает Валерий Ф.

Нашлись и те, кто убеждены, что такие подлые санкции более не представляют для России интереса.

«В настоящее время Россия учла весь предыдущий опыт и уже начала развивать самые различные отрасли производства и услуг, чтобы обеспечить бесперебойную работу многих (если не всех) своих предприятий. Вскоре и свои международные федерации спорта у России появятся. Поэтому того эффекта, которого ждали западные страны, не будет. Уже прошла эра западной гегемонии», — уверена Deidara S.

Напомним, 29 мая глава Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф заявил РИА Новости о том, что сборная России по хоккею пропустит следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации, если ситуация между Российской Федерацией и Украиной не изменится в скором времени.