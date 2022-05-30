Белград, , 01:08 — REGNUM Сотрудники сербского ежедневного издания Kurir были эвакуированы в связи с получением информации о взрывном устройстве, заложенном в здании редакции. Об этом 29 мая сообщило само СМИ.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что электронное письмо с угрозами поступило в редакцию около 21:00 по местному времени (22:00 мск). На место оперативно прибыли сотрудники контрдиверсионной группы, людей эвакуировали в безопасное место. До настоящего времени никаких подтверждений полученной информации о заложенной бомбе не поступало.

Сообщения о минировании в последнее время практически ежедневно поступают в различные учреждения Сербии. В посланиях часто содержатся оскорбления и угрозы, а также требования немедленно ввести санкции против России и прекратить авиасообщение с российской стороной.

И-за постоянных сообщений о минировании ряд школ и других образовательных учреждений вынужден был перевести обучение в онлайн-формат. Правоохранители Сербии установили 19 электронных адресов, с которых отправлялись сообщения о заложенных бомбах. Восемь таких угроз исходили из Польши, четыре из Гамбии, по две из Ирана и Нигерии и по одной из Украины, Словении и России. Все полученные сообщения о заложенных бомбах оказались ложными.

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