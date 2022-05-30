Москва, , 00:57 — REGNUM По мнению Иофсифа Пригожина, после антироссийских заявлений Макса Барских (настоящее имя — Николай Бортник) треки исполнителя должны быть заблокированы в России. Об этом 29 мая продюсер заявил в беседе с журналистами Пятого канала.

Иосиф Пригожин Yv3010

Пригожин, комментируя сообщения о том, что на потоковых платформах в России вновь появилась музыка Барских, напомнил, что определённая «категория людей» ранее позволила себе оскорбительные высказывания в отношении «России, российских зрителей, слушателей, в том числе».

«Они должны быть неизбежно наказаны, а именно лишены возможности и права быть представлены вообще на нашей территории», — заявил Пригожин, добавив, что композиции Барских «нужно блокировать так, как заблокировали Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ — ИА REGNUM)». Продюсер обратил внимание, что вопросом доступности треков украинского исполнителя должен озаботится работающий в России правообладатель, с которым у Барских заключён контракт.

Напомним, после того, как Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Макс Барских заявил, что жители России больше не смогут слушать его музыку, а сам он никогда больше не будет выступать в нашей стране. В апреле 2022 года он сообщил, что хочет пойти служить в ВСУ, но 16 мая 2022-го СМИ сообщили, что певец улетел в США на музыкальный фестиваль.

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