Москва, , 00:54 — REGNUM Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2021 года показали, то в 28 регионах РФ численность населения (если сравнивать с переписью 2010 года) выросла, а в остальных снизилась. Наиболее высокий рост был зафиксирован в Севастополе, население которого прибавило почти на 40% и достигло 548 тыс. Самыми густонаселенными регионами РФ оказались Москва (больше 13 млн) и Московская область (8,5 млн).

Перепись Денис Абрамов © ИА REGNUM

Демографический рост был зафиксирован в Дагестане, Чеченской республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарии.

При этом во многих регионах Дальневосточного, Центрального, Северо-Западного и Приволжского федеральных округов население уменьшилось.

В целом, предварительные данные переписи показали, что в РФ постоянно проживают порядка 147,2 млн жителей и по сравнению с 2010 годом население России выросло на 1,4%.

Напомним, что ранее ИА REGNUM сообщало о том, что численность населения Москвы за 11 лет выросла на 1,3 млн человек.

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