Москва, 30 мая, 2022, 00:32 — ИА Регнум. О героизме майора Дмитрия Михайлова, проявленном им в ходе российской спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины, рассказали 29 мая в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Майор Дмитрий Михайлов

Майор Дмитрий Михайлов осуществлял командование вверенным ему мотострелковым полком во время наступательной операции по освобождению одного из населенных пунктов от киевских боевиков. Несмотря на усиленное сопротивление противника, подразделения полка разгромили крупную группировку противника и установили контроль над населённым пунктом.

Под личным руководством майора Михайлова были ликвидированы три единицы БТР-80, один танк Т-72 и множество противотанковых комплексов иностранного производства. После освобождения населённого пункта, Михайлов организовал оборону занятых позиций и отразил три атаки украинских националистов, которые попытались вернуть населённый пункт под свой контроль.

Российские мотострелки, действуя под миномётным огнём киевских боевиков, сумели нанести контрудар противнику, создать условия для захвата инициативы подразделениями полка и лишить украинских националистов возможности продолжать наступление. При удержании обороны потерь среди личного состава мотострелкового полка допущено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме и мужестве командира мотострелкового взвода лейтенанта Андрея Шитова. В ходе продолжительного боя взводом под командованием лейтенанта были уничтожены укрепления с пулеметными и гранатометными расчётами радикалов, что позволило прорвать рубеж вражеской обороны и способствовало освобождению населённого пункта от киевских радикалов.