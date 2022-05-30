Москва, , 00:28 — REGNUM Увеличение пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребует выделения 600 млрд рублей до конца 2022 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом 29 мая сообщил телеканал «Россия 1».

Силуанов Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр сказал, что это «недешёвое решение», но подчеркнул, что средства будут изысканы и выплачены людям. Он отметил, что пенсионеры относятся к нуждающейся категории граждан, на которой «нельзя экономить».

Напомним, с предложением увеличить размеры выплат неработающим пенсионерам на 10% 25 мая 2022 года выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в правительстве долгое время шли дискуссии на эту тему, но в итоге решение было принято. Размер пенсионных выплат будет увеличен с 1 июня 2022-го.

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