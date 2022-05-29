Москва, 30 мая, 2022, 00:28 — ИА Регнум. Увеличение пенсий неработающим пенсионерам на 10% потребует выделения 600 млрд рублей до конца 2022 года, заявил министр финансов России Антон Силуанов. Об этом 29 мая сообщил телеканал «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Силуанов

Министр сказал, что это «недешёвое решение», но подчеркнул, что средства будут изысканы и выплачены людям. Он отметил, что пенсионеры относятся к нуждающейся категории граждан, на которой «нельзя экономить».

Напомним, с предложением увеличить размеры выплат неработающим пенсионерам на 10% 25 мая 2022 года выступил президент России Владимир Путин. Он отметил, что в правительстве долгое время шли дискуссии на эту тему, но в итоге решение было принято. Размер пенсионных выплат будет увеличен с 1 июня 2022-го.