Москва, , 00:17 — REGNUM Весьма вероятно, что к концу лета 2022 года доллар будет стоить в диапазоне от 72 до 77 рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Курс валют Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Причинами снижения курса рубля можно назвать: сокращение числа туристических поездок за границу и объёмов импорта, необходимость оплаты налогов, и как следствие, повышение у компаний-экспортёров объёма средств в рублях, отмена бюджетного правила (то есть, отсутствие необходимости продажи валюты, при превышении цены на нефть базовых значений, заложенных в бюджете), снижение ставок по банковским вкладам в рублях», — сказал Щербаченко.

При этом он обратил внимание на то, что к лету 2022 года у вкладчиков закончится срок вкладов под высокий процент на три месяца.

«Средний процент по вкладам у банков к лету будет около 10%. Люди будут активно анализировать ситуацию и выбирать, куда инвестировать деньги дальше. Покупка валюты может стать одним из вариантов. Таким образом, очень вероятно, что доллар к концу лета (например, в августе) будет стоить в диапазоне от 72 до 77 рублей», — сказал Щербаченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на 27 мая курсы доллара и евро продолжили расти по отношению к рублю.

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