30 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили недовольство, которое вызвали у турецкого президента итоги переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения этих стран к НАТО.

Елизавета Коробова, , 11:16 — REGNUM Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что он остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения этих стран к НАТО, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 30 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Эрдоган Александр Горбаруков @ ИА REGNUM

«Знакомьтесь, господа европейцы, это Реджеп Эрдоган — та ещё гадюка, которая жизнь вам попортит с этим НАТО», — указывает Валентин С.

Многие пользователи пришли к выводу, что турецкий лидер осознаёт, что от его решения зависит судьба двух европейских республик, поэтому он решил основательно поторговаться.

«Эрдоган, похоже, начал догадываться, в каком болоте все в Европе в итоге окажутся, поэтому решил успеть добиться преференций», — подозревает Иван Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что президент Турции ждёт от Запада такого предложения, от которого он просто не сможет отказаться.

«Эрдоган всегда ищет выгоду. Когда ему надо чего — он сюсюкается, как это было с Россией. Когда ему не выгодно — он поворачивается задницей. Вот и сейчас он получит всё, что хочет, и согласится принять эту парочку в НАТО», — уверена Ольга Ф.

Часть людей полагает, что Турцию очень волнует курдский вопрос, именно поэтому не удаётся представителям Швеции и Финляндии найти общий язык с турецким лидером.

«Мне кажется, переговоры опять упёрлись в требования Эрдогана выдать ему курдов, которые скрываются на территории Швеции и Финляндии. Если бы эти европейские страны были такими же кончеными и беспринципными, как, к примеру, Украина, то все эти курды уже давно бы находились в турецкой тюрьме. Но, как мы видим, последними паскудами шведы и финны становиться не хотят», — написал Андрей Б.

Бойцы Рабочей партии Курдистана KurdekiBenav

«Не думаю, что Финляндии и Швеции есть дело до его слов и мнения», — поделился своим мнением Евгений Б.

Ряд пользователей спорит о весе, который имеет мнение Турции по вопросу членства Швеции и Финляндии в НАТО.

«Если бы шведам и финнам было плевать на мнение турок, то они бы не ездили к ним на поклон, чтобы просить права стать частью Североатлантического альянса», — отметил Николай В.

«Я думаю, что Финляндия и Швеция сами особо и не хотят в этот блок, и в глубине души благодарят Турцию за эти препоны», — предполагает Абдул М.

Нашлись и те, кто уверены, что ни Швеция, ни тем более Финляндия не желают становиться частью альянса, противостоящего Российской Федерации.

«Да ладно! Шведские и финские олигархи сейчас молятся на Эрдогана и шлют ему «сердечки». Кому охота сейчас с Россией отношения портить? Та же Финляндия полностью зависима от энергоресурсов из Российской Федерации. Сейчас будут тянуть с этим очень долго, пока эмоции не стихнут и с Россией снова можно будет добрые отношения поддерживать», — пишет Любовь К.

Напомним, 29 мая телеканал TRT опубликовал материал, согласно которому президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что остался недоволен итогами переговоров со шведской и финской делегациями по вопросу присоединения этих стран к Североатлантическому альянсу.