Москва, , 00:10 — REGNUM Доллар и евро действительно стали токсичными для России и российского бизнеса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский. Так он прокомментировал соответствующее высказывание министра финансов РФ Антона Силуанова.

Доллар geralt

«Силуанов, заявил, что американская и европейская валюты стали токсичны для российской экономики. А токсичными финансовыми активами называются инвестиции, которые трудно или невозможно продать по любой цене, потому что спрос на них рухнул или банковские операции по ним полностью заблокированы по политическим или иным соображениям. Покупка токсичных активов рассматривается как гарантированный способ потерять все инвестированные в этот актив деньги», — напомнил Ильинский.

В связи с этим он обратил внимание, что золотовалютные резервы России в долларах и евро объемом около 300 млрд долларов были заморожены правительствами США и ЕС из-за санкций против РФ.

«Замороженные доллары и евро принадлежат России, но мы незаконно лишены правом распоряжаться нашей собственностью, — констатировал экономист. — Это является свидетельством полного слома международного права странами коллективного Запада. Однако, несмотря на это Россия пытается выполнить свои обязательства и ищет способы оплаты купонов по своим облигациям, номинированных в долларах и евро, со своих зарубежных счетов западным инвесторам. Однако и здесь проявилась токсичность американской финансовой системы. В ответ минфин США опубликовал пространный документ под названием «Положение о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности России» и запретил России обслуживать внешний долг с 25 мая».

Коллективный Запад, как отметил Ильинский, в одностороннем порядке разрывает коммерческие контракты с российским бизнесом, отбрасывает все базовые юридические нормы и принципы защиты частной собственности, нарушает основы честной конкуренции на «свободных» рынках, блокирует российские информационные каналы под предлогом защиты «свободы» информации.

«Европейцы покупали африканское золото и слоновую кость за бусы, а теперь хотят продолжить покупать российские энергоносители за нефтедоллары, которые хранятся в «надежных» европейских банках и которыми Россия не может распоряжаться, — сказал профессор. — Так что, действительно доллар и евро стали токсичными для России и российского бизнеса. Доллары являются финансовыми обязательствами Соединенных Штатов. Покупая доллары за российскую нефть, российский бизнес приобретает обязательства США перед российской стороной, которые должны быть погашены в будущем. Любой долг потенциально может считаться токсичным, если он наносит ущерб финансовому положению держателя. Поэтому финансовый долг США перед Россией является высокотоксичным и, следовательно, имеет очень низкие шансы на погашение с процентами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Владислав Гинько рассказал о том, изменится ли роль доллара в мировой экономике.

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