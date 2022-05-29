Лондон, 30 мая, 2022, 00:06 — ИА Регнум. Как сообщает издание Tuttomercato, 23-летний центральный защитник миланского «Интера» и сборной Италии Алессандро Бастони может продолжить карьеру в лондонском «Тоттенхэме». Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

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Трансферная стоимость Алессандро Бастони, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 60 миллионов евро. Текущее соглашение Бастони с «нерадзурри» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Бастони выступает за «Интер» с 30 августа 2017 года после перехода из «Аталанты» из Бергамо за 31,1 миллиона евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Алессандро Бастони принял участие в 31-м матче чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.