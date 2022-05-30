Москва, , 00:04 — REGNUM Санкции США против России запустили механизм необратимой трансформации мировых финансовых отношений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Так он прокомментировал высказывание главы Минфина РФ Антона Силуанова о «токсичности» доллара и евро для российской экономики.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

«Никто не может сказать определенно, что будет завтра с долларом. США переживают тяжелейший экзистенциальный кризис, корни которого связаны не только экономической политикой, в которой за последние два года были допущены грубейшие ошибки, — сказал Гинько. — Очевидно, что санкции США против России запустили механизм уже необратимой трансформации мировых финансовых отношений. То, какое место будет у доллара США в этой глобальной финансовой системе, где сейчас формируется новый набор координат, зависит от множества факторов. Понятно одно: роль российского рубля в мировых финансах будет намного более весомой, чем когда-либо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Гинько рассказал, нужны РФ криптовалюты для внешнеторговых операций.