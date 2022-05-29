Москва, 30 мая, 2022, 00:02 — ИА Регнум. РФ нужно стремиться к созданию цифровых альтернатив SWIFT. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 мая заявил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Так он прокомментировал информацию о том, что Минфин РФ не исключает возможности использования криптовалют во внешнеторговых расчетах.

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«В вопросе использования криптовалют во внешней торговле нужно исходить из приоритета устойчивости финансовой системы России, — сказал Гинько. — А это предполагает, что целесообразнее идти по пути развития концепции цифрового рубля, определять перспективы использования цифровых методов расчетов между странами БРИКС, продвигаться к созданию цифровых альтернатив по отношению к SWIFT».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее рынок криптовалют потерял миллиарды долларов, что было вызвано падением акций и крахом алгоритмического стейблкоина TerraUSD.