Москва, , 23:54 — REGNUM Россия опечалена тем, что Франция играет одну из главных ролей в поддержке нацистов на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1.

Сергей Лавров Дарья Антонова, ИА REGNUM

«К огромному сожалению, в том, что касается разжигания украинского национализма, неонацизма, Франция играет одну из инициативных ролей. Нам печально это видеть», — заявил он.

Лавров указал, что Париж активно поставляет вооружения Киеву, а также убеждает киевский режим вести боевые действия до победы над Россией. Министр отметил, что все многолетние призывы России к Западу по вопросам равноправного диалога были намеренно проигнорированы. По словам Лаврова, это свидетельствует о том, что западные страны никогда не хотели равноправного сотрудничества с Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава левой партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что поставки вооружений на Украину несут опасность для Франции. По его словам, военная помощь киевскому режиму лишь усиливает конфликт, а также втягивает в него Евросоюз.

Читайте ранее в этом сюжете: Меланшон выступил против принятия Украины в ЕС из-за рисков для экономики