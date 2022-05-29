«Бавария» подпишет 16-летнего воспитанника «Андерлехта»
Мюнхен, Германия, 29 мая, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» в ближайшее время может объявить о подписании 16-летнего бельгийского нападающего и воспитанника «Андерлехта» Юлиена Дюранвилля.
ФК Бавария Мюнхен
Как сообщает издание Bayern&Germany, мюнхенский клуб намерен оформить переход вундеркинда в летнее трансферное окно и уже предложил «Андерлехту» 15 миллионов евро за футболиста.
Бельгийские СМИ называют Юлиена Дюранвилля одним из самых одаренных футболистов Бельгии. По мнению экспертов, он является главной надеждой бельгийского футбола.
В прошедшем сезоне бельгийской Про-Лиги 2021/22 Юлиен Дюранвилль принял участие лишь в одном матче, проведя на поле суммарно восемь минут.