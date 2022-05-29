Тула, , 23:50 — REGNUM 29 мая на официальном сайте «Црвены Звезды» из Белграда объявили о трансфере 23-летнего центрального полузащитника тульского «Арсенала» и сборной Замбии Кингса Кангвы. Соглашение рассчитано до 30 июня 2026 года.

Кангва Алексей Колчин © ИА REGNUM

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Кингс Кангва принял участие в девятнадцати матчах чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Также полузащитник получил шесть желтых и одну красную карточки.

На данный момент трансферная стоимость Кингса Кангва, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 1 миллион евро.