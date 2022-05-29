Мюнхен, Германия, , 23:44 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за 30-летнего флангового нападающего «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане после финала Лиги Чемпионов УЕФА 2021/22.

Садио Мане Екатерина Лаут

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Садио Мане принял участие в 34-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Садио Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.