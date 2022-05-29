Москва, , 23:44 — REGNUM Глава Российской Федерации Владимир Путин никогда не отказывал в разговоре или личной встрече своим иностранным коллегам. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы (власти России) никому не навязываемся, — сказал дипломат. — Если кто-то хочет с нами общаться, президент России Владимир Путин никогда не отказывает своим коллегам, которые просят о телефонном разговоре или личной встрече».

Лавров добавил, что другие члены российского руководства поступают точно так же.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов при МИД РФ заявил, что на международных площадках российские некоммерческие организации (НКО) представлены недостаточно.