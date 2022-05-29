Москва, 29 мая, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Будущее Украины после завершения российской специальной операции по демилитаризации и денацификации будут определять местные жители, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF-1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«По остальным территориям, где живут люди, которые не хотят разрывать связи с Россией, решать будет население этих областей. Не думаю, что они будут счастливы вернуться во власть неонацистского режима, доказавшего свою полную русофобскую сущность. Решать должны сами люди», — заявил он.

Лавров отметил, что в настоящее время для России приоритетной является задача полного освобождения Донецкой и Луганской Народных Республик. При этом на остальных территориях Украины, освобожденных от киевских карателей, местные жители будут самостоятельно выбирать, как им жить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Николаевская и Одесская области ждут освобождения от украинских боевиков. По его словам, местные жители периодически выходят на связь с властями Херсона и просят о помощи.