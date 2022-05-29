Псков, , 23:38 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вечером 29 мая сообщил о гибели при исполнении воинского долга еще пятерых военных, которые служили в Псковской области.

Траур Дарья Антонова © ИА REGNUM

Во время специальной военной операции на Украине погибли:

гвардии рядовой Владимир Бурак; гвардии старший сержант Михаил Брыль; гвардии младший сержант Павел Дубков; гвардии сержант Юрий Шипулин; гвардии сержант Дмитрий Салатов.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал свои жизни за свободу и безопасности нашей страны», — подчеркнул губернатор Псковской области. Он принёс соболезнования родным и близким погибших военнослужащих и пообещал оказать необходимую помощь семьям.

Судя по отличительным знакам на фотографиях погибших, все они служили в Воздушно-десантных войсках, одно из прославленных соединений которых базируется под Псковом.

Всего за время спецоперации по защите Донбасса глава региона сообщил о гибели уже 42 военнослужащих, родившихся и служивших в Псковской области.

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