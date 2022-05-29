Барселона, Испания, 29 мая, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Как сообщает испанская газета Mundo Deportivo, каталонская «Барселона» заинтересована в подписании 31-летнего центрального защитника «Атлетика» из Бильбао и сборной Испании Иньиго Мартинеса.

Athletic-club.eus «Атлетик» (Бильбао)

Текущее соглашение Иньиго Мартинеса с «Атлетиком» рассчитано до 30 июня 2023 года. На данный момент трансферная стоимость 31-летнего футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Иньиго Мартинес принял участие в 27-ми матчах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя забитыми мячами в ворота «Эспаньола», «Барселоны» и «Валенсии».