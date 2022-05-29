Москва, , 23:21 — REGNUM Евросоюз не сможет решать самостоятельно, где и когда применять свои вооруженные силы, без соответствующего одобрения со стороны НАТО, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Министр указал, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о необходимости дать автономию от НАТО европейским вооруженным силам. По мнению Лаврова, даже при условиях наращивания военной мощи Евросоюз остается военизированным придатком к НАТО.

«Это едва ли принесет пользу, потому что в любом случае военизированный ЕС уже рассматривается Североатлантическим альянсом как придаток к НАТО, а не как самостоятельная величина, которая будет сама решать, где и как применять вооруженные силы. Уверен, что Евросоюзу это не будет позволено», — отметил он.

Лавров добавил, что подобные вопросы необходимо обсуждать. Также следует обсуждать и вопросы построения безопасности в Европе на основе равноправия участников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее итальянский дипломат Франческо Мария Тало заявил, что в новой стратегической концепции НАТО Россия больше не будет считаться партнером. Также в документе будет впервые фигурировать Китай.

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