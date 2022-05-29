Донецк, , 23:20 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Петровский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22:00 — населенный пункт Георгиевка — город Донецк (Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что в результате обстрела населенного пункта Макеевка со стороны ВСУ пострадал мирный житель.