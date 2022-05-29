Москва, 29 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Антироссийские санкции Запада, введенные из-за ситуации вокруг Украины, готовились давно и вряд ли будут сняты в будущем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Эти санкции, похожие на истерику (я бы даже сказал, где-то на агонию), были инициированы Западом. Та скорость, с которой они были введены, и их объем показывают, что они были сочинены не за одну ночь. Их готовили достаточно давно. Едва ли эти санкции будут сняты», — заявил он.

Лавров добавил, что Вашингтон в контактах с союзниками США обсуждали, что санкции не будут сниматься даже после завершения российской специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины. По мнению министра, Запад использует Киев для сдерживания России, а не для защиты Украины, которая для западных стран является «разменной монетой».

Лавров подчеркнул, что, вероятнее всего, наиболее проигравшей стороной во всей ситуации окажется Европа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее страны Евросоюза вновь не смогли договориться о введении эмбарго на поставки российской нефти. Ряд стран внутри ЕС продолжает выступать против ограничений на поставки энергоносителей из России.