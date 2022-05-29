Москва, 29 мая, 2022, 23:15 — ИА Регнум. Специальная операция Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации по демилитаризации и денацификации Украины идет по плану. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается самой операции, то она идет по плану», — сказал Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, 27 мая глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и их сателлиты продолжают наращивать усилия по сдерживанию России.