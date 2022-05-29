Ливерпуль, Великобритания, 29 мая, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Как сообщает издание Diario Sport, руководство «Ливерпуля» связалось с окружением 25-летнего флангового нападающего каталонской «Барселоны» Усмана Дембеле с целью рассмотрения возможного трансфера футболиста в качестве свободного агента ближайшим летом.

Www.fcbarcelona.cat Усман Дембеле

По информации источника, в подписании Дембеле заинтересован главный тренер «мерсисайдцев» Юрген Клопп. Также «Ливерпуль» рассматривает возможность подписания Роберто Фирмино и Садио Мане.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Усман Дембеле принял участие в 21-м матче чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и тринадцатью результативными передачами.

Текущее соглашение нападающего с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.