Хаддерсфилд, Великобритания, 29 мая, 2022, 23:04 — ИА Регнум. 29 мая «Ноттингем Форест» в матче за выход в Английскую Премьер-лигу 2022/23 одержал минимальную победу над «Хаддерсфилдом». Основное время встречи, проходившей в Лондоне на стадионе «Уэмбли», завершилось со счетом 1:0.

Nottinghamforest.co.uk «Ноттингем Форест» — «Арсенал» 4:2

Единственный мяч на 43-й минуте встречи в свои ворота забил 19-летний защитник Леви Колвилл — 1:0. Желтые карточки получили Филип Цинкернагель и Харри Тоффоло.

Составы команд:

«Хаддерфилд»: Николас, Сарр (Расселл, 57’), Колвилл, Лис, Гордон, Тоффоло, Хогг, О’брайен, Томас, Синани (Холмс, 66’), Уорд (Роудс, 67’).

«Ноттингем Форест»: Самба (Хорват, 90’), Маккенна, Уорелл, Кук, Спенс, Колбэк, Цинкернагель (Лоу, 74’), Йейтс, Гарнер, Дэвис (Сарридж, 66’), Джонсон.

Одержав победу, «Ноттингем Форест» впервые с 1999 года вышел в Английскую Премьер-лигу. В следующем сезоне подопечные Стива Купера сыграют в высшем дивизионе.