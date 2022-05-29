Ростов-на-Дону, , 23:03 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» выиграл чемпионат России, одержав победу по сумме двух игр над столичным ЦСКА. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донской команды 29 мая.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» стал чемпионом России Rostovhandball.com

Ответный матч в Москве завершился со счётом 29:28 в пользу москвичек. Однако в первом матче «Ростов-Дон» победил ЦСКА с преимуществом в пять очков. Лучшим бомбардиром донской команды стала Анна Вяхирева, отправившая в ворота соперниц 11 мячей.

«Это были две отличные игры. Моя команда с самого начала шла к этому шаг за шагом, много работала. Мы верили, что сможем достичь цели, и делали все для этого. Для меня это самый важный трофей как для главного тренера. Это большая гордость — вести такую команду, как «Ростов-Дон», — отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер чемпионок России Томаш Хлавати.

«Тот случай, когда любые слова — лишние! Наши гандболистки стали лучшими в России! Донская столица верила в вас, чемпионки!» — поздравил спортсменок в своём телеграм-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

ИА REGNUM сообщало, что гандбольный клуб «Ростов-Дон» победил в первом финальном матче со столичным ЦСКА со счётом 27:22.

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