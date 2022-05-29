Москва, , 22:55 — REGNUM Выполнять Минские соглашения Украину не побуждали ни в Германии, ни во Франции. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Сергей Лавров Mid.ru

«Мы (власти России) уговорили Донецк и Луганск отказаться от провозглашенного суверенитета, если будут выполнены Минские договоренности: нужно было только предоставить особый статус этим территориям, — сказал дипломат. — Франция и Германия сами подписали, какой это должен быть статус: русский язык, свои правоохранительные органы и особые экономические связи с РФ».

Лавров отметил, что ничего этого сделано не было, а украинские силовики продолжали убивать мирных граждан.

«Вся Европа молчала и говорила России, что, если украинцы не хотят выполнять Минские договоренности, пусть Москва их выполнит, — сказал он. — … Вот почему у нас не было выбора, кроме как признать независимость этих республик».