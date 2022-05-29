Москва, , 22:51 — REGNUM Украинские боевики и нацисты используют мирных жителей в качестве живого щита на Украине, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если вы там были, то видели (или слышали), что эти «батальоны» размещают тяжёлые вооружения в жилых кварталах, около школ, больниц, детских садов. Они регулярно обстреливают Донецк. От этого страдает мирное население», — заявил министр.

Лавров добавил, что специальная операция по денацификации и демилитаризации Украины идет небыстро, потому что подразделения России и Донбасса избегают нанесения ударов по жилым кварталам и гражданской инфраструктуре. Он подчеркнул, что удары наносятся исключительно по военным объектам и скоплениям украинских карателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте преступности на Украине из-за бесконтрольной раздачи оружия со стороны киевских властей и освобождению уголовников. Он добавил, что украинские каратели показательно расстреливают нежелающих принимать участие в боевых действиях, а мирных жителей используют в качестве живого щита.