Москва, , 22:45 — REGNUM Россия больше не собирается верить обещаниям западных стран, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу TF1.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«После этих всех событий, которые показали истинное намерение Запада по отношению к России, мы будем разговаривать несколько с иных позиций и на веру обещания принимать уже не получится», — заявил он.

Министр добавил, что для поддержания справедливости в мире необходимо, чтобы выполнялись все международные соглашения. Лавров подчеркнул, что безопасность должна быть единой для всех, и нельзя пытаться обеспечить безопасность одного государства за счет других.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая старший полковник Народно-освободительной армии Китая Чжоу Бо заявил, что игнорирование Западом требований России по прекращению расширения НАТО на восток привело к обострению на Украине. Он добавил, что необходимо провести переговоры о новых мерах безопасности в Европе.