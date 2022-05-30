30 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Георгия Шпака о том, что США запретили Польше в открытую использовать свои войска на Украине.

Тимур Кондратьев, , 11:09 — REGNUM Заявление бывшего командующего Воздушно-десантными войсками России генерал-полковника Георгия Шпака о том, что США могли запретить Польше направлять на Украину своих военных, чтобы избежать полноценной конфронтации НАТО с Россией, хотя Варшава может сделать это скрытно, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 29 мая в социальной сети «ВКонтакте».

США и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«США изначально намеревались объединить НАТО вокруг Украины, но дурачок Зеленский добровольно Украину отдаёт. План провалился», — поделился своим мнением Лаврентий Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша мечтает о том, чтобы ввести свои войска хотя бы на территорию Львовской области Украины, чтобы взять под контроль территории, которые ранее считались польскими.

«Да там всё понятно. Не просто так Польша к Украине подмазывается — Львов-то польский раньше был. Сейчас под шумок, под видом миротворцев введут войска в этот регион, а когда Россия уничтожит киевский режим, то Львов благополучно станет польской территорией», — предрекает Эрнест Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что войдя на территорию Украины, Польше неминуемо придётся столкнуться с российскими военными, чего Варшава сильно опасается.

«Начнём с того, что Польша не хочет защищать Украину. Ей нужны только территории, причём без бандеровщины и всякого рода «патриотов» Украины. На самом деле мы пока не знаем, что на уме негодяев из США, но основная цель у них в любом случае одна — посеять всеобщий хаос, и у них пока это получается», — подметил Валера Ш.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что Польша — несамостоятельное государство, поэтому если будет надо, то её войска будут использованы Америкой для участия в конфликте на Украине.

«Польша тоже под внешним управлением. Захочет хозяин в Вашингтоне, чтобы поляки умирали за американские интересы — приказ будет исполнен беспрекословно. Это удел всех лимитрофов», — считает Павел М.

«Новое вооружение, которое идёт на Украину с Запада, слишком сложное в обращении. Кто его будет обслуживать? Не украинские же военные. Давайте смотреть на вещи взрослым взглядом. Несомненно, это будут наёмники из НАТО, преимущественно из Польши», — указывает Дмитрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что в случае столкновения российских войск и польских военных последние вновь понесут поражение.

«Ничему не учит история поляков. Всё равно ведь лезут на рожон. Ну что же, опять, как всегда, получат по полной. Посылайте-посылайте своих наёмников, наши ребята и их перемолотят в любом случае», — обращается Татьяна К.

«Интересно, что будет, когда Польша останется без поддержки Америки? Будет скулить?» — задаётся вопросом Татьяна К.

«Если поляки слишком сильно будут огрызаться, то получат по голове вслед за украинскими бандеровцами. При этом Евросоюз это молча скушает и никакой Третьей мировой не будет, потому что никто не хочет воевать за Польшу. США уж точно впрягаться за своих шавок не станут», — уверен Александр Ш.

Напомним, 29 мая бывший командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Георгий Шпак заявил в беседе с RT о том, что США могли запретить Польше направлять на Украину своих военных, чтобы избежать полноценной конфронтации НАТО с Россией. Тем не менее Шпак предположил, что Варшава может использовать своих военных на украинской территории, но только не под своим национальным флагом.