Москва, 29 мая, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Информация о плохом состоянии здоровья президента России Владимира Путина не соответствует действительности. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью французскому телеканалу TF1.

Лавров Сергей

«Владимир Путин ежедневно появляется на публике, — сказал Лавров. — Вы можете наблюдать его на экранах, читать и слушать его выступления».

По его словам, признаки какого-то «недуга или недомогания» у Путина не смогут увидеть вменяемые люди.

«Оставляю это на совести тех, кто распускает подобные слухи», — отметил глава МИД России.