Москва, 29 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Телеведущий Алексей Бегак ушел из жизни в возрасте 62 лет. Об этом говорится в сообщении на платформе «Смотрим», принадлежащей ВГТРК.

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«С прискорбием сообщаем, что сегодня на 63-м году жизни скончался художник, ведущий программ телеканала «Россия — Культура» Алексей Бегак», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дата похорон и прощания с артистом будет известна позднее. Сообщение о смерти Бегака также подтвердил его друг, актер Леонид Ярмольник.

Алексей Бегак родился 10 марта 1960 года в Москве. Учился в Московском государственном художественном институте имени Сурикова. Свой творческий путь Бегак начинал, работая художником-иллюстратором и дизайнером книг. За период с 1992 по 2011 год он написал около ста картин. Также Бегак вел телепередачи на каналах «Россия-1» и «Россия — Культура».