Донецк, , 22:18 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны представителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мирный житель. Об этом 29 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S.Army

«Поступила информация о ранении гражданского лица — мужчины 1982 г. р. в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Червоногвардейского района населенного пункта Макеевка по адресу: ул. Антропова, 17 (кабельный завод)», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 29 мая в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские силовики обстреляли населенный пункт Макеевка.